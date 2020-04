Schuttevaer Premium Garnalenvisserij op slot Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 01 april 2020, 23:22

De garnalenvisserij is deze week op slot gegaan omdat in Marokko de pelcapaciteit is verminderd en door sluiting van de horeca de afzet in eigen land ook flink is gedaald. Als er op korte termijn geen uitzicht is op verbetering dan dreigt een langdurige stop van de garnalenvisserij.

1 / 1 Garnalenvisser Nico Letsch met zijn zoon aan boord van de SCH-43. Letsch bracht in september een nieuwe garnalenkotter in de vaart, maar kon sindsdien nog geen maand zonder onderbreking vissen. (Foto W.M. den Heijer) Garnalenvisser Nico Letsch met zijn zoon aan boord van de SCH-43. Letsch bracht in september een nieuwe garnalenkotter in de vaart, maar kon sindsdien nog geen maand zonder onderbreking vissen. (Foto W.M. den Heijer)