Schuttevaer Premium BBZ kaart op sectordag ook ‘zachtere’ onderwerpen aan: Helder over seks aan boord Facebook

Twitter

Email Enkhuizen 3 februari 2019, 16:00

De chartervaart is meer gespitst op veiligheid. Op de vorige week gehouden derde sectordag van belangenorganisatie BBZ in Enkhuizen spraken 40 ondernemers en betrokkenen over inspectie van staand en lopend want, structurering van onderhoud en de krachten op de tuigage. Voor het eerst was er ook aandacht voor ‘zachtere’ onderwerpen als leren van elkaars fouten, voldoen aan nieuwe privacyregels en MeToo-achtige gebeurtenissen aan boord.

1 / 1 Sven Iven introduceerde de app voor scheepsonderhoud van Smacon. Nog niet alle charterfuncties zitten erin, maar de appbouwers willen graag leren. Een lidmaatschap kost 24,99 euro per jaar. (Foto Sander Klos) Sven Iven introduceerde de app voor scheepsonderhoud van Smacon. Nog niet alle charterfuncties zitten erin, maar de appbouwers willen graag leren. Een lidmaatschap kost 24,99 euro per jaar. (Foto Sander Klos)

‘Bemanningslid en gast niet samen in afsluitbare ruimte’

De sector krijgt van de overheid de ruimte zelf afspraken te maken over veilige schepen en wat daarbij komt kijken. ‘Daarvoor is draagvlak nodig, want als 40 mensen uit een doelgroep van 300 verschijnen, dan is dat geen goed verhaal in Den Haag. Als we het zelf niet overtuigend doen, dan kunnen regels worden opgelegd’, zei BBZ -directeur Paul van Ommen in zijn welkomstwoord.





Varensrisico’s

Naast goede en regelmatige controles en vastlegging van de resultaten daarvan, is het ook verstandig elkaar sectorbreed attent te maken op zaken die fout kunnen gaan. Stephan Kramer vertelde hoe rapportage van onveilige situaties en bijna-ongelukken daarbij kan helpen.

Op een schip is regelmatig sprake van risicovolle situaties. De deelnemers noemden aan en van boord gaan in tijhavens, werken met springen, plotselinge loos in een stalen grootschoot door de lij van een passerende veerboot of in geval van nood aanmeren onder zeil. Meestal is het trouwens alledaagser. ‘Hoe vaak vallen mensen van een trap? Meestal gaat het goed, maar je kunt ook heel lelijk terechtkomen. Wat kun je doen om dat te voorkomen?’

Anderzijds houden dat soort risico’s mensen ook weer scherp. ‘Varen en werken op een schip blijft anders dan een walbaan.’





Reven bij zes?

De ervaring leert dat opmerkingen over veiligheid ‘bij de buurman’ niet altijd goed landen. Voor de BBZ misschien aanleiding een omgeving te scheppen, waarin collega’s ‘ontspannen’ over zulke zaken kunnen praten. Daarvoor zouden varenden anoniem, zonder veel invulwerk en zo nodig met foto’s of filmpjes zaken moeten kunnen rapporteren.

Zo’n plek kan elke bemanning ook zelf maken door onderweg regelmatig te praten over dingen die mis hadden kunnen gaan. Maar ook daar kan een drempel liggen, omdat je het wel tegen je werkgever hebt. Kramer: ‘Het vraagt een cultuurverandering en dat is vaak het lastigst.’ Een deelnemer: ‘Sommigen gaan met windkracht zes wel ongereefd naar buiten. Spreek je ze daarop aan?’

Kramer wees op de vertaalde nieuwsbrief Chirp die via de site www.scheepvaartnet.nl. De Engelse versies staan ook online





Vrouwen en mannen

Monique Touw leidde vanuit haar ervaring met STAN-reizen gesprekken over de wenselijkheid om gasten en bemanning duidelijk te wijzen op de omgangsregels. Want wat moet een maat met de opdringerige aandacht van vrouwelijke gasten of leraressen? En wat als die vraag om aandacht wordt afgewezen en de afgewezene daarna beweert ongewenst intiem te zijn benaderd?

Extra interessant zijn de culturele verschillen in een markt met internationale gastengroepen. Touw: ‘In Ierland mogen minderjarigen en volwassenen niet op één schip een reis maken. Zweden kent helemaal geen regels.’

Cultuurverschillen leiden soms tot misverstanden. ‘Mensen kunnen woorden of gedragingen ongepast vinden of gedrag verkeerd uitleggen. De ervaring leert dat alcohol en drugs dat nog verergeren doordat mensen dan minder gevoel hebben voor subtiele signalen van anderen.’





Helderheid vooraf

Volgens Touw is er veel aandacht voor maatregelen nadat het is misgegaan, maar kunnen heldere afspraken vooral al veel narigheid voorkomen. ‘Geen seks tussen bemanning en gasten of trainees. Datzelfde geldt vanwege het machtsverschil voor de relatie tussen kapitein, stuurman en matroos. Begeef je als bemanningslid niet samen met een gast in een afsluitbare ruimte, zorg voor gescheiden slaapvertrekken en deel de hutten zo in, dat mannelijke gasten vanaf dek niet langs de dameshutten hoeven.’ Na de reis staat het mensen met ‘een klik’ uiteraard vrij om samen op te trekken.

Op sommige schepen worden ‘zoenplekken’ voor gasten aangewezen. Het aanwijzen van een rookplek is minder handig, want kan worden uitgelegd als ‘medeplichtigheid’ aan een slechte gewoonte. Hetzelfde gold voor een voorbeeld van Touw over verstrekking van condooms. Vond haar advocaat niet handig.





Walproblemen

Als het aan boord allemaal goed verloopt, hoeft dat aan de wal nog niet zo te zijn. Diverse groepsleden noemden voorbeelden van waljongeren die gasten naar boord volgden en voor problemen zorgden. Soms zo heftig, dat ook de politie niet kon ingrijpen. Het blijkt brede praktijk dat gasten niet alleen de wal op mogen en aan de wal ook niet mogen vertellen bij welk schip ze horen.