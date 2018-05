Clip #66 ‘Zeilchartervaart weer welkom in Amsterdam' Facebook

Volgens Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ, is de zeilchartervaart weer welkom in Amsterdam nadat zij een jaar geleden zo goed als verjaagd was uit de hoofdstad.

Tekst en video Heere Heeresma Jr

‘Nu is het al beter dan het was, maar het wordt nog beter,' aldus Van Ommen. ‘Er komen nieuwe ligplaatsen bij de Pontsteiger, er komen ligplaatsen vermoedelijk bij de NDSM-werf.'

