Email AMSTERDAM 11 november 2017, 14:43

Jan Koreneef is de vader van Richard Koreneef, de schipper van de tweemastcharterklipper Sybaris. Jan wilde wel even iets kwijt over de behandeling die de bruine vloot bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam krijgt. Of, beter gezegd, niet krijgt.

Tekst en video Heere Heeresma jr

‘Ik snap wel dat ze hem niet elke keer willen opendoen voor een dagjesboot', zegt Jan Kooreneef van de Sybaris . ‘Maar op z'n minst één keer in de 24 uur, al is het 's nachts om 3 uur, dat zou toch wel gewoon gepast zijn.'

