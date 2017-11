Schuttevaer Premium Joost Martijn weer de snelste in Beurtveer Facebook

Stavoren 1 november 2017, 14:00

De Overwinning van schipper Joost Martijn heeft opnieuw en overtuigend het Beurtveer gewonnen. De winst werd, net als in voorgaande jaren, vooral in de havens gepakt. Martijn had een of twee extra maten erbij, maar de rest van de bemanning kwam gewoon uit de verhuur. Woensdagnacht 2 uur 43 waren ze al terug.