PARIJS 23 oktober 2017, 14:52

Voorlopig vliegen er geen 'zeebellen' over de Seine in Parijs. Een twee maanden durend experiment met Seabubbles, elektrische draagvleugel-watertaxi's met een afgeronde vorm, is afgelast.