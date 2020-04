Schuttevaer Premium Zwarte doos Australisch ‘corona-cruiseschip’ in beslag genomen Facebook

SYDNEY [update] 09 april 2020, 11:55

Een cruiseschip dat in verband is gebracht met honderden coronabesmettingen in Australië, mocht daar maandag 6 april weer aanleggen. Aan boord van de Ruby Princess zijn alleen nog bemanningsleden. Zo’n 200 van hen vertonen symptomen van het virus. De politie nam de zwarte doos van het schip en ander bewijsmateriaal in beslag voor onderzoek.