Betrouwbaarheid is alles bij Aflos & Crew Management

Aflos & Crew Management (ACM) is het grootste uitzendbureau in de binnenvaart. Zeker nu het bedrijf van Leendert van Halst in november branchegenoot Amatha Internationaal overnam. Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt slaagt ACM er in zowel scheepseigenaren als varend personeel langdurig aan zich te binden. ‘Wij willen in alles een uiterst betrouwbare partner zijn.’

Door de overname van Amatha Internationaal uit Made is ACM marktleider geworden in Nederland. ‘En dan ben je dat ook meteen in heel Europa’, lacht Van Halst.

Ruim 450 mensen varen er in Europa rond via het bedrijf uit Bergen op Zoom. ‘Die grootte is ook onze kracht. We hebben een grote pool van mensen, we kunnen daarom vaak wel leveren. Op kantoor zitten 14 mensen die voor een deel ook uit de binnenvaart komen. Wij nemen altijd de telefoon op, ook na kantoortijden.’

Zeker op het gebied van kapiteins en stuurlieden met patent is ACM hofleverancier voor veel binnenvaartrederijen. ‘We hebben heel veel Nederlandse kapiteins en een diversiteit van nationaliteiten zoals Polen, Tsjechen en Roemenen.’ Onderscheidend is het transportsysteem van ACM. ‘We rijden met onze eigen chauffeurs wagens en brengen die jongens zelf aan boord.’

Full crew-concept

Sinds een jaar of drie biedt ACM ook een Full Crew concept crewmanagement aan. ‘Dat groeit vooral in de tankvaart. Wij verzorgen dan de complete dubbele bemanning. Zo’n crew bestaat dan uit één nationaliteit, bijvoorbeeld alleen Nederlanders of Tsjechen. Voor ons is dat ook makkelijker plannen. Je rijdt met één wagen naar het schip.’ Grote tankrederijen als Unilloyd, Jägers, Eiltank en Eurotank werken graag met dit full crew-concept.

Iedereen bij ACM werkt onder Nederlandse condities. ‘Op basis van het Rijnvaartverdrag ben ik ook van mening dat dat de enige juiste manier is. Je moet bij ons niet komen voor de goedkope oplossing, want dat zou betekenen dat ik goedkoop personeel moet vinden en dat kan niet, want ik wil ons personeel goed betalen en ze tevreden houden.’

Vlotte betaling

Ook de varenden weten de weg te vinden naar ACM. ‘Onze betrouwbaarheid speelt daarin een rol’, schetst Van Halst. ‘Wij betalen altijd op dezelfde dag uit. En ook ZZP’ers krijgen hun factuur heel snel uitbetaald. Ook als een opdrachtgever te laat betaalt, of helemaal niet betaalt.’

ACM ontzorgt de varende ZZP’ers. ‘Je hoeft niet zelf achter je geld aan en je hoeft niet elke opdrachtgever zelf een factuur te sturen. Zeker bij de grote tankrederijen moet je soms lang op je geld wachten. Bij ons wordt-ie binnen een paar dagen voldaan.’

Veel kapitein-eigenaren rekenen zich arm, vindt Van Halst. ‘Een kapitein kost 500 tot 700 euro per dag. Als je dan na een jaar varen voor jezelf 60.000 euro uitkeert aan salaris, dan doe je jezelf tekort. Dan kun je beter als ZZP’er aan de slag gaan. Dan heb je al dat gezeur niet meer over het personeel of de reizen. Uiteindelijk moeten binnenvaartondernemers natuurlijk wel de kosten doorbelasten aan hun opdrachtgevers.’

Schaalvergroting

Wordt ACM niet te groot? Van Halst vindt van niet. ‘Consolidatie is noodzakelijk in de binnenvaart. Het is nu allemaal veel te versnipperd. De binnenvaart is gebaat bij verdere professionalisering en daar horen ook grotere bedrijven bij. Er zijn nu teveel kleine bureaus, waarvan je niet weet of de kwaliteit goed is.’

Voor meer informatie: www.afloscrew.com