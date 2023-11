Aflos & Crew Management neemt uitzendbureau Amatha over

Amatha werd in 1978 opgericht door Co de Haze. Hij gaat met pensioen, maar blijft nog wel geruime tijd als adviseur betrokken bij ACM. ‘Amatha stond eigenlijk al wat langer bij ons op het lijstje om meer mee samen te werken’, zegt directeur Leendert van Halst van ACM. De bedrijven hebben elkaar regelmatig ondersteund bij het vinden van geschikt personeel. ‘Er is altijd een goede relatie geweest.’

Beide bedrijven zijn werkzaam in de binnenvaart, maar hadden bijna geen overlap van klanten. ‘We krijgen er dus vooral klanten bij’, vervolgt Van Halst. ‘En personeel natuurlijk. Daar is in de binnenvaart een enorme behoefte aan, dus daar zijn we erg blij mee.’

Lees ook: ACM biedt vangnet voor afloskapiteins bij arbeidsongeschiktheid Lees ook: ACM houdt speciale aandacht voor concurrentie in havens