19 januari 2022, 14:00

Via-via ben ik in aanraking gekomen met een vrij groot vermoedelijk nautisch instrument. Het is 160 centimeter hoog en circa 15 centimeter breed en mogelijk is het een eeuw oud. Maar vooralsnog is het een raadsel waarvoor het diende en hoe het werd gebruikt. Wellicht dat de lezers van Schuttevaer meer weten.