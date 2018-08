Zeebrugse boomkorkotter Z-19 Sonja lijdt schipbreuk, twee vermisten Facebook

Twitter

Email ZEEBRUGGE [update] 26 augustus 2018, 14:23

De Zeebrugse boomkorkotter Z-19 Sonja leed zaterdag 25 augustus rond 16.30u (Belgische tijd) schipbreuk circa 25 mijl uit de kust van het Engelse Great Yarmouth. Het schip kapseisde en zonk. Drie opvarenden konden zich redden in een automatisch reddingsvlot; twee andere bemanningsleden worden vermist.

De Britse kustwacht was zondag met een helikopter nog naar hen op zoek. Ook een tiental reddingsboten was uitgevaren om de drenkelingen te vinden. Ook naar het wrak van de Z-19 Sonja wordt nog gezocht. De kans dat de twee vermiste bemanningsleden nog levend worden aangetroffen wordt klein geacht. De temperatuur van het zeewater is 17°C. In theorie kan iemand daarin 33 uur overleven, maar dan moet echt alles meezitten.

De geredden werden drie uur na het ongeval opgepikt door het cruiseschip The Pacific Princess, nadat de schipbreukelingen een vuurpijl hadden afgeschoten. Het passagiersschip zou achteraf aanleggen in de haven van Dover waar de geredde vissers aan land gingen om te worden gerepatrieerd.

Het nieuws van de schipbreuk werd bevestigd door kapitein Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende dat eveneens een onderzoek instelt naar de oorzaken van het drama. Uit de waarnemingen blijkt dat er op het ogenblik van de schipbreuk en op die positie een ruwe zee stond met 8 bft. Maar dat moet voor de Z-19 normaliter geen probleem zijn. Wellicht dat de kotter met een van de vistuigen is vastgelopen en zich heeft omgetrokken.

De 30,70 meter lange en 7,27 meter brede Z 19 van 159 GT is eigendom van Rederij Thyssebaerdt uit Damme-Oostkerke. Een middenslag kotter naar Belgische maatstaven, uitgerust met een 700 PK hoofdmotor uit 2009. Het schip zelf werd gebouwd in 1973 door Scheepswerf Degraeve in Zeebrugge.

(JG / BP)