HARDINXVELD-GIESSENDAM 25 september 2017, 17:13

Twitter

Email HARDINXVELD-GIESSENDAM 25 september 2017, 17:13

Bij een aanvaring tussen de ms Arwi en bunkerstation Dekker & Stam in Hardinxveld-Giessendam is in de nacht van 21 op 22 september een grote ravage ontstaan. De aanvaring gebeurde rond 4.30 uur, nadat het schip uit koers was geraakt.