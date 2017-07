Schuttevaer Premium Acht gewonden bij brand passagiersschip Donau Facebook

Email Dürnstein 25 juli 2017, 13:00

Acht bemanningsleden van het riviercruiseschip A-Rosa Riva zijn maandagmiddag 24 juli gewond geraakt toen brand uitbrak op het schip. De A-Rosa Riva was op de Donau onderweg van Linz naar Boedapest toen in de omgeving van Melk rond 13 uur in het wellnessgedeelte van het schip de brand door nog onbekende oorzaak ontstond.