De brandweer van IJsselstein is zaterdagochtend 11 maart uitgerukt na meldingen van een sterke gaslucht in de wijk Zenderpark. Dat melden meerdere lokale media. Na controle van een aantal woningen kon er geen gaslek ontdekt worden. De brandweer concludeerde dat het waarschijnlijk gaat om overlast door het ontgassen van een schip op de Lek.

In de reacties op de website van RTV Utrecht roepen bewoners op het ontgassen ook in de provincie Utrecht te verbieden. Die maatregel is echter al genomen: vanaf 1 maart is varend ontgassen van restladingdampen waar benzeen in zit zowel in Noord-Holland als in Utrecht niet meer toegestaan. Het gaat om de restdampen van benzeen zelf (UN 1114) en die van benzeenhoudende aardolieproducten met meer dan tien procent benzeen.

Zuid-Holland en Noord-Brabant stelden in 2015 en 2016 al een verbod in. Probleem is de handhaving. Bij een klacht is het moeilijk de dader aan te wijzen omdat die intussen al weer vele kilometers kan zijn doorgevaren. (BO)