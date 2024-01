[UPDATE] Oranjesluizen gestremd, onduidelijk wanneer ze weer opengaan

Hoogwater Markermeer

De Oranjesluizen bij Amsterdam zijn sinds woensdagavond 19.00 uur gestremd in verband met een te hoog waterpeil in het Markermeer. Dat bevestigt Rijkswaterstaat. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis zijn hierdoor naar verwachting komende dagen niet in bedrijf. Tot wanneer de stremming gaat duren is nog onduidelijk. Tot die tijd moeten schepen uren omvaren.