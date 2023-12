Ecobat Benelux: ‘Het belang van de accu zal alleen maar groeien’

Ecobat Benelux in Rotterdam-Waalhaven is Europa’s grootste onafhankelijke importeur en distributeur van accu’s. ‘Het belang van de accu zal alleen maar groeien. Ik zie overal perspectieven voor accuverkoop. Het programma van Ecobat bestond al uit een heel ruim assortiment, van kleine back-up-accu, via grote semi-tractie-accu tot tractie-set. Onlangs is daar een complete range lithium-accu’s en Energy Storage-producten aan toegevoegd’, aldus Ecobat-directeur Jeroen Sluis.

Varta en Exide zijn sterke merken in vrijwel alle toepassingen, een troef voor Ecobat. ‘Exide is na Varta de grootste accufabrikant ter wereld’, vertelt Sluis. ‘Het is een heel gerenommeerd merk. Sinds vorig jaar doen wij voor Exide de distributie voor de gehele Benelux. Al veel langer zijn we distributeur voor Varta in de Benelux. Dus met enige trots zeg ik dat we de twee grootste merken ter wereld in huis hebben.’

Distributiefunctie

Sluis ziet een verschuiving naar AGM-technologie, naast de blijvende vraag naar semi-tractie en zelfs ‘accu’s met doppen’. ‘Bovendien draait het niet meer alleen om de fastmovers maar juist ook om de andere producten. We beschikken over 13.000 palletplaatsen in Rotterdam en we kunnen bijna een half miljoen accu’s op voorraad zetten. We zijn actief in vier gebieden: ophalen, recyclen, smelten en verkoop. We maken niet zelf accu’s, we vullen de distributiefunctie in. Wij helpen de B2B klant te groeien. We hanteren voortdurend een scherpe prijs, maar we leveren bovenal het snelste vanwege onze grote voorraad. Onze kracht is dat we altijd zoeken naar oplossingen. Alternatieven aanbieden en zoeken in onze voorraad en in de markt. Daarnaast zijn onze technisch specialisten continu onderweg voor advies, datalogging en andere support.’

Duurzaamheid en innovatie

‘Duurzaamheid is een ander speerpunt van ons. Ecobat werkt voortdurend aan de duurzame verwerking van de door haar geleverde materialen. De gewone lood-zuur accu’s worden voor 98 procent gerecycled. Dat kan dus eigenlijk niet beter. Maar op het gebied van lithiumbatterijen is er nog een hoop te bereiken. Ze worden toegepast in telefoons, boormachines en camera’s, maar nu ook steeds meer in auto’s. Ecobat heeft nu zowel in Duitsland als in Engeland eigen fabrieken voor recycling van lithium-accu’s. Daar zijn we echt koploper mee’, vertelt Jeroen Sluis.

Tot slot voegt hij eraan toe: ‘Waar we in 2023 ook mee gestart zijn, is de zogeheten ‘Energy Storage’. Dit betreft een ruime range aan oplossingen voor zowel Home Storage als Commerciële Storage, zoals een container met accu’s voor opslag van opgewekte of voordelig gekochte energie. Innovatie genoeg bij Ecobat. We zien de toekomst met al zijn ‘spannende’ ontwikkelingen met veel vertrouwen tegemoet!’

Voor meer informatie: www.ecobatbattery.nl