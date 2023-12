Stenaline kan tot 2100 varen vanuit het Britse Heysham Port

Het nieuws volgt op de aankondiging van Stena Line vorige week van een nieuwe vrachtdienst tussen Dublin en Peel Ports’ 12 Quays Terminal in Birkenhead, in de buurt van Liverpool. Stena Line investeert miljoenen in de Belfast-Heyshamroute met twee nieuwe NewMax-veerboten, die de vrachtcapaciteit met 80% zullen vergroten. De schepen komen in 2025 in de vaart en gaan varen op methanol.

In samenwerking met Stena Line plant Peel Ports investeringen in nieuw terminalbeheer en een ‘slimme poort’ met automatisch incheck-systeem om de klantbeleving te verbeteren. Ook zal het aantal parkeerplaatsen voor trailers worden uitgebreid om de extra capaciteit van de nieuwe schepen te accommoderen.

‘Het akkoord bevestigt onze belofte om diensten over de Ierse Zee te blijven ontwikkelen en onderhouden. En we laten tegelijkertijd zien dat we blijven investeren in onze operatie in Heysham’, aldus David Huck, COO bij Peel Ports Group. ‘We hebben er vertrouwen in dat de route voor vele decennia een enorm succes zal blijven.’

