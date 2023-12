Bruine vloot moet verplicht tuigboek opstellen

Alle 230 schepen van de bruine vloot moeten een tuigboek aanleggen en opsturen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna volgt een fysieke inspectie van de tuigage, waarbij wordt gekeken of het tuigboek overeenstemt met de werkelijkheid. Het tuigboek in combinatie met de inspectie wordt beschouwd als nulmeting.

Inspecteurs kunnen deze meting later gebruiken bij keuringen. Het tuigboek is een van de maatregelen die de ILT, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisatie BBZ zijn overeengekomen om de veiligheid in de zeilchartervaart te vergroten. Dat zegt directeur Paul van Ommen van de BBZ.

Ook moet de schipper bijhouden hoe vaak de bemanning zelf inspecties doet en wat wanneer is vervangen. Van Ommen: ‘Dan kan een keurmeester veel gerichter aan de slag. Je hebt veel meer een plaatje. Zo werken klassenbureaus ook op zee. Die hebben ook inzicht in onderhoudsprotocollen. Het is veel meer zoals de binnentankvaart ook al werkt. ‘Het tuigboek is een vrij basale tekening van het schip, waarin de hele tuigage staat opgetekend. Dus het rondhout, het staande en het lopende wand. Ook staat er informatie in over het gebruikte materiaal.’

Giekbreuk

Het tuigboek volgt op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar een giekbreuk, waarbij een 12-jarige scholiere om het leven kwam. ‘We moeten meer stappen zetten in de binnenvaart. Kijk naar de zeevaart. Die stappen hebben de zeevaart verder gebracht. Oké, regels maken het leven misschien niet makkelijker, maar dit moment vraagt van ons dat we een stap extra zetten. Elke schipper die belt dat wij het sector lastig maken, kan ik uitleggen dat we juist heel erg voor de sector bezig zijn.’

De BBZ vindt dat ook de boekingskantoren een sturende rol moeten spelen bij verhoging van de veiligheid. ‘Die moeten kwaliteit eisen.’