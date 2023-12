Gezocht… Inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart

Titel: Inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart Bedrijf: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (onderdeel van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Standplaats: Divers Sector: Binnenvaart Werver: Adriaan Cornelisse

Is inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart daadwerkelijk ook een gevaarlijk beroep?

In principe niet, maar er kunnen altijd gevaarlijke stoffen vrijkomen in een omgeving waar een schip wordt gelost of beladen. Komt er een stof vrij, dan wordt daar bij de ILT melding over gedaan en beoordeelt de inspecteur hoe veilig het is om verder te transporteren. Is de lading intact, dan is de veiligheid niet direct in het geding. Maar is het omhulsel gescheurd, dan is het een andere zaak.

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?

Geen dag is hetzelfde maar het basisstramien is ongeveer 50 procent buiten aan het werk en 50 procent binnen. Hoewel het binnengedeelte, bij de voorbereiding en afhandeling van ingewikkelde incidenten, soms wel eens de overhand kan nemen. Het meeste werk zit op de as Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Duitsland, maar zeker ook in andere regio’s. Eenmaal buiten kijk je of alles gebeurt volgens de wet- en regelgeving: waar gaat het schip heen, is de bevrachting in orde, klopt de administratie, is er ontgast waar het niet mag, etc. Je bespreekt alles met de schipper en deelt jouw bevindingen.

Hoe ziet jullie ideale kandidaat eruit?

Hij of zij kent de binnenvaart en weet hoe de hazen lopen; tenslotte heeft iedere sector z’n eigenaardigheden. Je kent het liefst ook de regelgeving gevaarlijke stoffen en bent beslissings- en actiegericht. Verder moet je er ook tegen bestand zijn dat niet alle situaties eenduidig zijn. In welke situatie zit een schipper bijvoorbeeld? Zit er druk achter? De schipper is lang niet altijd de oorzaak van een probleem. Bovendien betreed je zijn huis, hij leeft van en op zijn schip. Dat vraagt om sensitiviteit, empathie en omgevingsbewustzijn.

Hoe zou je de werkcultuur omschrijven en waarom moet je vooral solliciteren?

Je werkt veel solo en werkt inspecties bij wijze van spreken op je zolderkamertje uit. Wel zijn er vergaderingen binnen de vakgroep waarbij je ervaringen met elkaar uitwisselt. Het is een warm en collegiaal bad waarin collega’s bereid zijn om elkaar te helpen. Er is altijd een superspecialist om op terug te vallen. Heb je een keer een vervelende inspectie bij moeilijke mensen, dan kan er altijd een tweede collega mee. En waarom je vooral zou moeten solliciteren? Het werk is gevarieerd, je ontmoet veel verschillende mensen en komt op diverse plekken in Nederland. Daarnaast deel je zelf je rooster in en neem je beslissingen. Het is een baan met veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid.

Is deze vacature iets voor jou? Of heb je vragen, neem dan contact op met: ILT

Westelijke Parallelweg 4

3331 EW Zwijndrecht

Adriaan Cornelisse

Tel: 06-55744686