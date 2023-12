De nieuwe Schuttevaer is uit: remote varen op de Rijn en extra inspectie bruine vloot

De nieuwste Schuttevaer staat vol met de laatste ontwikkeling op het gebied van smart shipping. Er is een ontheffing voor op de Rijn op komst, Dari en Volharding zetten vol in op de autonome systemen Seafar en een overzicht van het door Schuttevaer georganiseerde Smart Shipping Event. Ook aandacht voor de aangekondigde extra inspectie van de bruine vloot.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) beslist woensdag 6 december of drie schepen ontheffing krijgen om remote op de Rijn te varen. Het gaat om twee schepen van Scheepvaartbedrijf Dari en een van HGK Shipping. Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke liet op het Schuttevaer Smart Shipping Event in Alblasserdam weten dat het een hamerstuk is. De ontheffing geldt tussen Gorinchem en Bonn.

Over Dari gesproken, die rederij zet vol in op de autonome systemen van Seafar. Alle nieuwbouwschepen van Dari en de Volharding Group worden voortaan uitgerust met de techniek voor bediening op afstand van Seafar. De schepen worden uiteindelijk bestuurd vanuit een eigen bedieningscentrum in Dordrecht.

Er komt een extra inspectie naar de staat van de masten en tuigage van de bruine vloot. Die controle moet zijn afgerond voor het nieuwe vaarseizoen op 1 april begint, zegt demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 28 november was het Smart Shipping Event. Discussie was er voldoende, zowel over de snelle opmars van trackpilots en de business case van op afstand besturen van schepen. Het aantal trackpilots in de binnenvaart zal over een jaar zijn verdubbeld, stelde CEO Yves Hacha van elektronicafabrikant Tresco op het Smart Shipping Event 2023. Het hulpmiddel is dus aan een serieuze opmars bezig, maar wet- en regelgeving ontbreken nog. Tot onvrede van onder andere Havenbedrijf Rotterdam.

En op afstand besturen van binnenvaartschepen is voorlopig niet de oplossing van het personeelstekort. De bemanningsregels worden in Nederland niet versoepeld, ondanks de nieuwe technologie. Veiligheid voorop, is het devies van de overheid. Toch draagt ‘op afstand besturen’ nu ook al een beetje bij aan de oplossing, denken binnenvaartrederijen Dari, Volharding en Bosman.