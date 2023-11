Schorsing

Het geschorste Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) dient 1 december een plan van aanpak in bij de Raad van Accreditatie (RvA) om de schorsing te laten terugdraaien. Aan de RvA om te beoordelen of het plan voldoende is. Het is de enige kans die het keuringsbureau krijgt.