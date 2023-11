Scheeps- en Zeepost voor chartervaart gaan door

Nieuwe aanmoedigingsprijs

De digitale knipselkranten en websites, die door de in juli plotseling overleden Wouter van Dusseldorp in de lucht werden gehouden, worden voortgezet. Op de Traditionele Schepenbeurs kondigden de initiatiefnemers aan dat de Zeepost voor de charterbranche, en Scheepspost voor het varend erfgoed, vanaf 1 januari weer in de lucht zullen zijn.