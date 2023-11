Next Generation Shipyards wint aanbesteding Brits loodsvaartuig

Na een uitgebreide internationale aanbestedingsprocedure heeft Next Generation Shipyards in Lauwersoog de opdracht gekregen voor de bouw van een nieuwe loodsboot voor de Port of Milford Haven in Wales, zo meldt de werf.

Het gaat om een 22 meter lang loodsvaartuig dat de bestaande loodsvloot van de Port of Milford Haven gaat versterken. Het schip wordt gebouwd naar een ontwerp van het Britse Camarc Design, dat is gespecialiseerd in hogesnelheidsvaartuigen die geschikt zijn om te varen bij diverse weersomstandigheden. Next Generation Shipyards (NG Shipyards) heeft uitgebreide ervaring in de constructie van geavanceerde loodsboten, crewtender vessels en andere gespecialiseerde vaartuigen.

Waterjets

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe loodsvaartuig zijn: zelfrichtend, bewezen effectiviteit bij het veilig en efficiënt opereren in zware weersomstandigheden, een ergonomisch ontworpen stuurhuis en bemanningsfaciliteiten die voldoen aan de hoogste veiligheids- en operationele normen. De romp wordt gebouwd als knikspant met dubbele bodem. Het schip zal een snelheid van meer dan 25 knopen varen en zal worden uitgerust met waterjets en motoren die voldoen aan IMO tier 3 met extra uitlaatgasreiniging. Om de CO2-uitstoot nog verder te beperken is de Port of Milfiord haven op zoek naar alternatieve brandstoffen.

Werkschepen

Milford Haven in Wales is een belangrijke haven voor de groeiende energieproductie op zee. Naar eigen zeggen van het havenbedrijf is Port of Milford Haven met 20% van de energiebehoefte zelfs de grootste energiehaven van het Verenigd Koninkrijk. Next Generation Shipyards bouwt, repareert en onderhoudt een verscheidenheid aan specialistische commerciële werkschepen tot een lengte van ongeveer 35 meter. Daarbij gaat het om loodsvaartuigen, CTV’s voor de windmolenindustrie, vaartuigen voor hydrografisch onderzoek en support- en patrouillevaartuigen. Er werken ongeveer 70 mensen op de werf die rechtstreeks grenst aan de Waddenzee.

Het nieuwe loodsvaartuig zal naar verwachting operationeel zijn in 2025.

