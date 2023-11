Aan de reis: aanhoudende vertragingen limiteren de vrije scheepscapaciteit in de ARA en op de Rijn

Marktinzicht

Wereldwijde olieprijzen hebben hun dalende trend van vorige week op weekbasis verder doorgezet. Brent crude sloot de week af op $84,63 per vat en WTI (West Texas Intermediate) op $80,44. Hiermee behaalde beide benchmarks hun laagste punt in 3 weken. De reden voor de daling is een sterkere dollar, welke het handelen in olie met andere valuta’s minder aantrekkelijk maakt.