Topvissers WON-119 winnen Gouden Brijlepel in Workum

Er deden 25 schepen mee uit de tijd van de Zuiderzee zoals botters, (zee)schouwen, Staverse jollen, Lemsteraken en Wieringeraken. Er werd gevist met 200 meter staand want (20 schepen) of met de kuil (5 schepen). Het varen en vissen moet volledig onder zeil gebeuren. De motor mag alleen in uiterste noodzaak worden gebruikt en levert (flink) strafpunten op.

De vangst

De vangsten waren redelijk tot goed. Geen record in opbrengst (2022) of gewicht (in 2019), maar wel een heel mooie opbrengst per pond bij de verkoop aan het publiek op woensdag en zaterdag. Vooral de 66 pond IJsselmeerbot lag goed in de markt. Van een bedrag van 2,85 euro per pond kan de Noordzeevisser slechts dromen. Rode baars werd met 1122 pond het meest aangevoerd en bracht gemiddeld ruim 2 euro per pond op. Daarnaast was er snoekbaars (138 pond), blei, voorn en wat snoek.

Werd er vorig jaar met 56 pond maar weinig wolhandkrab aangevoerd. Dit jaar was de vangst 351 pond. Bijna een record, want alleen in 2012 werd met 417 pond meer aangevoerd. Door de huidige exportbeperkende regelgeving staat de prijs van wolhandkrab in Nederland echter sterk onder druk, mede doordat er ook veel wordt gevangen. Helaas is dat ook in Workum het geval en was de opbrengst van nog geen 2,50 euro per pond flink lager dan de bijna 10 euro per pond van vorig jaar.

De krab wordt overigens in Workum niet aan het publiek verkocht, maar gaat naar een gespecialiseerde groothandel op Urk voor verkoop aan Chinezen/Aziaten in Nederland.

Gouden Brijlepel

Geen Zilveren Brijlepel voor het schip met de hoogste besomming dit jaar, maar een Gouden (vergulde) Brijlepel. Dit eenmalig vanwege het jubileum.

De winnaar was wel dezelfde, namelijk de Lemsteraak WON-119 (bouwjaar 1908) van Martin Tanis en Moniek Buijzen. Tweede werd de HI-11 van Rick Hoekstra en derde de WR-151 van Harold de Lange. De top 3 bleef dus gelijk, alleen in andere volgorde, want vorig jaar werden vader en zoon Hoekstra derde en de WR-151 tweede.

De kuilers

Bij de kuilvisserij wordt onder zeil slepend (dus actief) met een kuilnet gevist. Vorig jaar werd er niet gekuild, omdat dit volgens de regelgeving met een open uiteinde moest gebeuren en dan vang je uiteraard niets. Dankzij een aantal flinke aanpassingen aan het net mocht de kuil dit jaar wel dichtgebonden worden en kon er weer op spiering worden gevist.

In totaal werd 419 pond gevangen. Winnaar van de ‘Kuilkloot’ werd de EH-17 van Pils Stofberg met 209 pond. Tweede werd de LE-44 van Obbe Deelstra en derde de BU-130 Trui (bouwjaar 1875) met Diede Ridder als schipper.

Verdere prijzen

De prijs voor de meeste vis qua gewicht ging met een aanvoer van 492 pond net als vorig jaar naar de WON-119. Tweede werd de zeeschouw ST-16 van Job Jager en derde de botter KP-41 Aalt van den Hul.

De prijs voor de meeste wolhandkrab ging naar de zeeschouw HL-93 van Conrad Braber die met zijn bemanning 31 pond krab uit de netten wist te peuteren.

De kanjerprijzen gingen naar de HI-11 en WR-151, beide met een snoekbaars van 12 pond. Verder waren er nog twee schepen, de KH-44 en WON-119, met een snoek van 10 pond.

Een zeldzame vangst was de zwemtrap van een plezierjacht, die Jan Griek van de HL-90 in het net aantrof en die als ludieke vangst op de afslag toch nog 5 euro opbracht.

