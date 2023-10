Kuiper-Brandarisrace met historische zeilschepen afgelast om slecht weer

Bruine vloot

De Kuiper-Brandarisrace voor historische zeilschepen op de Waddenzee is zaterdag 21 oktober afgelast wegens de slechte weersverwachtingen. Dat heeft het bestuur van de race in overleg met ervaren schippers vrijdagavond besloten. De belangenorganisatie voor schippers van de bruine vloot, BBZ, had al om extra veiligheidsmaatregelen gevraagd omdat het zaterdag naar verwachting nog steeds hard waaide in het noorden van het land.