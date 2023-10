Brug Niehl loopt schade op door aanvaring met autokraan

Haveningang deels versperd

De toegang tot de haven van Köln-Niehl (Rijnkm 696) is tot nader order beperkt nadat een schip woensdag de fiets- en voetgangersbrug over de haveningang heeft aangevaren. Dat gebeurde toen de schipper bij de invaart alvast de autokraan omhoog had gezet. Die bleek te hoog voor de 15 meter hoge brug.