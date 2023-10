Vlissingse Bijleveldhaven wordt beveiligd met slimme hekken

Bij de Bijleveldhaven in Vlissingen komen ‘slimme hekwerken’ om vooral drugscriminaliteit tegen te gaan. De hekken met bewegingsdetectoren moeten in 2025 gereed zijn, meldt de stichting Veilige Zeehavens Zeeland.

Andere beveiligingsmaatregelen waaraan wordt gewerkt zijn integraal cameratoezicht en zogenoemde biometrische toegangscontrole met bijvoorbeeld een scan van de vingerafdruk of iris. De maatregelen worden de komende jaren in fases ingevoerd.

Bas van den Tillaar, is voorzitter van de stichting Veilige Zeehavens Zeeland. Hij is ook burgemeester van Vlissingen en noemt de Vlissingse haven een economisch knooppunt. ‘Om de economische vitaliteit te bewaken moeten we criminelen weren die onze infrastructuren misbruiken voor illegale praktijken. Wie in onze haven onderneemt of werkt, moet dit ongehinderd en veilig kunnen doen. Maar wie er niets te zoeken heeft, komt er niet zomaar in.’

In de stichting Veilige Zeehavens Zeeland werken de gemeenten Borsele en Vlissingen en het havenbedrijf North Sea Port samen met ondernemers aan de beveiliging van het gebied. De striktere beveiliging begint in de Bijleveldhaven, maar de stichting wil zich uiteindelijk op het hele havengebied richten.

