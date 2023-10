LNG-cruiseschip MSC Euribia is nieuwe vaste gast van Rotterdam

Het LNG-cruiseschip MSC Euribia wordt een nieuwe veelgeziene gast aan de Holland Amerikakade in Rotterdam. Het 331 meter lange cruiseschip van MSC Cruises meert dinsdag om 08.00 uur voor de eerste keer aan in de havenstad en maakt cruises van Kopenhagen naar de rest van Noord-Europa.

De MSC Euribia vaart op LNG, vloeibaar aardgas, en is in juni gedoopt. Tijdens de maiden trip gebruikte het bio-LNG, waardoor de cruise netto nul boeikasgassen uitstoot.

MSC Euribia is het 22e cruiseschip van de rederij MSC Cruises en het derde vaartuig in de Meraviglia Plus-klasse van MSC Cruises, naast MSC Grandiosa (2019) en MSC Virtuosa (2021). Het schip heeft 18 dekken met een totale capaciteit van 6334 passagiers. De romp van het schip is gecoat met speciale verf om de groei van organismen te verminderen, de weerstand te verminderen en de efficiëntie door het water te behouden.

#savethesea

In oktober 2021 schreef MSC Cruises een wedstrijd uit waarin zij op zoek ging naar een kunstenaar om een kunstwerk te ontwerpen voor de romp van MSC Euribia. De Duitse kunstenaar Alex Flämig kwam als winnaar uit de bus, uit 59 inzendingen wereldwijd. Zijn ontwerp #SaveTheSea is permanent op de romp van het schip te zien.

MSC Euribia komt naar Rotterdam vanuit Hamburg en vertrekt dinsdag omstreeks 20.00 uur weer naar Zeebrugge.