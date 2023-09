Miljoenen extra kwijt aan opvang asielzoekers op cruiseschepen

De noodopvang van vluchtelingen op schepen kost de Nederlandse staat maandelijks miljoenen euro’s extra. Die is soms ruim twee keer zo duur als opvang in asielzoekerscentra. Dat blijkt uit onderzoek van het AD.

De twee cruiseschepen in Amsterdam en Rotterdam, goed voor drieduizend asielzoekers en statushouders, kosten 1,5 miljoen euro per week aan huur, nog exclusief diensten als catering en onderhoud. Per dag tikken de kosten van die opvang bijna 200 euro per persoon aan, ruim twee keer zo veel als de ongeveer 80 euro die de opvang per dag in een regulier azc kost.

Daarnaast zijn er nog zo’n twintig vakantie- en slaapschepen die dienstdoen als tijdelijke opvang. Voor zo’n vijftig hutten betaalt het Rijk al snel zo’n 10.000 à 20.000 euro per week aan kale huur, blijkt uit contracten die de krant in handen kreeg. Daarbovenop komen nog forse kosten voor personeel en catering. Zowel de eigenaren van deze schepen als de tussenpartijen verdienen op deze manier aan het gebrek aan reguliere opvanglocaties.