Loonsverhoging van 6% voor 250.000 zeevarenden

Vierjarige cao

Zeevarenden krijgen per 1 januari 6% salarisverhoging en een jaar later nog eens 2%. Dat zijn de vakbonden van zeevarenden en reders overeengekomen in een vierjarige cao. Het gaat om de grootste cao ter wereld, die geldt voor meer dan 250.000 zeevarenden op ruim 10.000 schepen.