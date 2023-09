Damen Maaskant zet ook in op superjachten zonder visserij te verlaten

Nieuwe markten

Damen Maaskant in Stellendam verbouwt sinds kort superjachten in een speciaal daarvoor ontworpen nieuwe scheepsbouwhal. Dat is niet waar de scheepswerf uit het vissersdorp 75 jaar geleden naam mee maakte. Maar het is ook geen drastische verandering, drukt directeur Eric Moerkerk ons op het hart. ‘We hebben altijd verschillende markten bediend.’