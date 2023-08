Reddingsschip Aurora van Sea-Watch aan de ketting in Italië

De bemanning van het schip zou een Italiaans decreet hebben geschonden. Zo dienen schepen na een reddingsoperatie onmiddellijk naar de haven te gaan die hen wordt toegewezen. In het geval van de Aurora was dat het Siciliaanse Trapani, maar het schip voer naar het nabijgelegen Lampedusa.

Volgens de reddingswerkers was het onmogelijk om naar Trapani te varen, omdat er niet genoeg brandstof en drinkwater aan boord was. De Aurora had 72 mensen aan boord die de bemanning op de Middellandse Zee had gered. Teamleider Rebecca Berker legt uit: ‘We moesten de geredde mensen nog eens 24 uur onnodig op zee laten wachten. Italië brengt op die manier opzettelijk de levens van iedereen op de Aurora in gevaar. We hadden simpelweg geen andere keus dan naar Lampedusa te gaan.’

De Italiaanse regering scherpte eind december de regels aan voor hulporganisaties die migranten op de Middellandse Zee te hulp schieten. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zei destijds dat het decreet helpt de inzet van hulporganisaties in lijn te brengen met het internationaal recht. De NGO riskeert onder de Italiaanse wet een boete van 10.000 tot 50.000 euro. Sea-Watch heeft Italië opgeroepen om het schip onmiddellijk vrij te geven.