Zweedse ferry maakt rechtomkeert na machinekamerbrand

De brand brak uit in de vroege ochtend van woensdag 17 augustus. Het 177 meter lange schip was met 133 passagiers uit Travemünde vertrokken en inmiddels zo’n 20 mijl uit de kust. Het Duitse reddingmaatschappij DGzRS stuurde twee reddingskruisers op pad, de Felix Sand vanuit Grömits en de Bremen vanuit Grossenbrode. Ook het marinefregat Rheinland Pfalz, dat in de buurt was, ging ter plekke om eventueel de passagiers te evacueren. De bemanning van de Huckleberry Finn slaagde er echter in de brand te blussen. De motoren van de ferry liepen nog, zodat het schip op eigen kracht, voor de zekerheid begeleid door een sleepboot, naar Travemünde kon terugkeren. Een woordvoerster kon niet zeggen hoe groot de schade aan boord was, maar de volgende ochtend was het schip in elk geval weer in de vaart.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent. Abonneer Overzicht alle abonnementen Bent u al abonnee? Inloggen