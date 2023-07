‘Trots van Piet Dekker’

Andere tijden

Het was in de noordelijke provincies gebruikelijk dat de opdrachtgever voor de bouw van een nieuwe coaster bij de tewaterlating aan boord van zijn schip was. Na de dwarsscheepse tewaterlating werd dan een sigaar gerookt met de werfdirecteur en met het legen van een glas oude of jonge klare was het officiële gedeelte van de ceremonie achter de rug.