RWG breidt containerterminal Amaliahaven uit: 45 hectare en 920 meter kade erbij

De uitbreiding zal net als de bestaande terminal volautomatisch en CO2-neutraal zijn. De eerste fase van de uitbreiding zal naar verwachting eind 2025 operationeel zijn. Ook wordt de terminal voorbereid op walstroom en wordt een aansluiting op de Container Exchange Route (CER) gerealiseerd.

Op dit moment heeft RWG de beschikking over circa 100 hectare terrein, 1.150 meter diepzeekade en 550 meter barge/feederkade. Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is in het voorjaar van 2021 gestart met de bouw van de kademuren in de Prinses Amaliahaven. De kademuurbouw zal medio 2024 afgerond worden.

De state-of-the-art kademuur bevat sensoren om de krachten te meten, die schepen, golven, wind en andere elementen op de constructie uitoefenen en wordt ook voorbereid op het gebruik van walstroom. Havenbedrijf Rotterdam voorziet de kademuur bij RWG ook van slimme bolders, die de kracht van de scheepstrossen meten zodat de veiligheid van aangemeerde schepen continu in de gaten kan worden gehouden.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: ‘De economische impact van containeroverslag is én blijft groot. De omvangrijke handelsstromen die Rotterdam per container bereiken of verlaten leveren werkgelegenheid, toegevoegde waarde, omzet en bedrijfsvestigingen in Nederland en Europa. De containeroverslag zal de komende decennia blijven groeien. Rotterdam wil deze groei op een duurzame manier faciliteren en stimuleren. Want duurzame logistieke keuzes zorgen voor een goed functionerend systeem, dat bijdraagt aan het welzijn van Nederland en Europa. Door vroegtijdig te investeren in het aanleggen van nieuwe kademuren kunnen we onze klanten nu die benodigde capaciteit bieden. We zijn dan ook zeer verheugd met het besluit van RWG om te investeren in de uitbreiding van de CO2-neutrale terminal.’

Ronald Lugthart, CEO van RWG: ‘Met dit besluit zetten we de volgende stap in de uitbreiding van onze activiteiten, zodat we onze klanten en stakeholders een betrouwbare, efficiënte en flexibele overslag kunnen blijven bieden. We investeren niet alleen in extra capaciteit, maar ook in verdere connectiviteit op het gebied van logistiek en achterland met toekomstgerichte faciliteiten en samenwerkingsverbanden. De RWG-terminal wordt geheel CO2-neutraal, onder meer door verdere elektrificatie van terminalequipment en het gereed maken voor walstroom.’