Royal IHC-werf Krimpen a/d IJssel uit ‘slaapstand’ na opdracht Boskalis

De tijdelijk gesloten werf van Royal IHC in Krimpen aan den IJssel wordt weer in gebruik genomen. De scheepsbouwer heeft een opdracht van Boskalis voor de bouw van een grote sleephopperzuiger. De bouw begint over enkele maanden.

De werf in Krimpen aan den IJssel stond in ‘slaapstand’, omdat grote orders uitbleven voor de scheepsbouwer met het hoofdkantoor in Kinderdijk. Die grote order is er nu wel gekomen van maritiem dienstverlener Boskalis. In opdracht van de baggeraar gaat IHC een sleephopperzuiger bouwen met 31.000 kubieke meter hoppervolume.

‘Er gaan nu eerst nog een aantal maanden engineering aan vooraf. Daarna zal er gebouwd gaan worden op de werf in Krimpen’, vertelt Marjanne Poppen, director marketing & communication bij de scheepswerf. ‘We zijn heel erg blij mee met de opdracht.’

‘Al langere tijd zien we een aantrekkende vraag in de baggermarkt’, zegt CEO Jan-Pieter Klaver. ‘Maar we merkten dat vooral in de flow business, bestaande uit opdrachten voor kleinere werkschepen en equipment. Met de opdracht voor dit grote custom built-schip voor Boskalis bouwen we verder aan een gezonde toekomst voor Royal IHC. Dat Boskalis ons deze opdracht gunt, verstevigt ons vertrouwen in de toegevoegde waarde van Royal IHC voor onze klanten en de marktpotentie van onze schepen, equipment en services.’

Tegelijk met het tijdelijk sluiten van de werf werden ook 250 werknemers, waarvan 192 werkzaam in Nederland, ontslagen. Op de werf in Krimpen zal straks een gespecialiseerd team aan de slag gaan dat nu werkzaam is in Kinderdijk.

Herstructurering

Begin maart kreeg IHC akkoord van de rechter voor een financiële herstructurering. Dochterbedrijf Iqip werd verkocht aan investeringsmaatschappij HAL, waarmee een faillissement werd afgewend. De opbrengst van de verkoop werd gebruikt om schulden af te betalen. Voorzitter van de ondernemingsraad, Marijn van de Beurcht, zei destijds tegen Schuttevaer dat dit alleen niet voldoende zou zijn om IHC te redden. ‘Er moeten winstgevende orders komen.’

Het is niet voor het eerst dat IHC een schip bouwt voor Boskalis. Recent, in 2020, werd de megacutter Krios opgeleverd en in 2017 de megacutter Helios. Ook sleephopperzuigers Gateway, Crestway, Willem van Oranje en Prins der Nederlanden werden door de scheepsbouwer uit Kinderdijk opgeleverd.

Lees ook: