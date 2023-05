Streep door juridische constructie via Liechtenstein, gericht op lagere premieheffing Rijnvarende

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) deelde de Rijnvarende in 2019 in een zogeheten A1-verklaring mee dat het Nederlandse sociale zekerheidsrecht ook over de 11 maanden in 2016 van toepassing is. De man verloor vervolgens een rechtszaak daarover tegen de SVB en de Belastingdienst volgde het standpunt bij de aanslag inkomstenbelasting van de man. Bij een nieuwe rechtszaak, nu tegen de fiscus, draaide het om de vraag of er terecht over de 11 maanden was geheven en of de in Liechtenstein betaalde sociale premies anders in aftrek op het fiscale loon kunnen worden gebracht.

‘Financiële noodsituatie’

Door volharding in de heffing van premies brengt de fiscus hem in een ernstige financiële noodsituatie, voerde de Rijnvarende bij de rechtbank aan. Op zijn loon is ook premie voor Liechtensteinse sociale verzekeringen ingehouden en de Nederlandse premieheffing is dan dubbelop. Premieheffing is in dat geval in strijd met het ‘materiële zorgvuldigheidsbeginsel’ en het ‘evenredigheidsbeginsel’, voerde zijn verdediging in de rechtszaal aan.

De Belastingdienst bracht daar onder meer tegenin dat de fiscus gebonden is aan de A1-verklaring van de SVB. Over het materiële zorgvuldigheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel stelt de Belastingdienst geen discretionaire bevoegdheid te hebben ten aanzien van het vaststellen van de sociale verzekeringspositie van de Rijnvarende.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat ook de belastingrechter niet de ruimte heeft om van een A1-verklaring af te wijken. De Belastingdienst heeft terecht het gehele jaar 2016 in de premieheffing meegenomen. Daarna wordt nog afgewogen of dat wel strookt met redelijkheid, billijkheid en de menselijke maat. De rechtbank onderkent dat de Rijnvarende in een lastige positie is terechtgekomen. Hij wordt aangeslagen voor Nederlandse premie volksverzekeringen, terwijl over terugbetaling van de op zijn Liechtensteinse loon ingehouden premies nog onzekerheid bestaat. Daarbij komt, dat de Nederlandse premieheffing ook aanzienlijk hoger is dan die van Liechtenstein. De Rijnvarende wordt daardoor achteraf met een lager netto loon geconfronteerd.

Juridische constructie

Naar het oordeel van de rechtbank is de situatie van de man echter mede te wijten aan zijn werkgever. ‘Dat eiser als in Nederland woonachtige Rijnvarende formeel in dienstbetrekking werkzaam was bij een Liechtensteinse werkgever wijst op een juridische constructie, naar alle waarschijnlijkheid gericht op lagere premielasten. Dit beeld komt ook duidelijk naar voren in de talloze procedures van andere Rijnvarenden waarin de formele werkgevers telkens gevestigd zijn in lidstaten met relatief lage (werkgevers)lasten voor sociale verzekeringen.’

Daarbij wordt ook verwezen naar advocaat-generaal Wattel, die in een procedure bij de Hoge Raad overwoog: ‘De vele procedures van Rijnvarenden die willen dat de Sociale Verzekeringsbank “regularisatie”-procedures met Luxemburg start, zijn een gevolg van uitzendconstructies uit het verleden die erop waren gericht Nederlandse premieplicht te omzeilen door Rijnvarenden in dienst te laten treden van een Luxemburgs (of soms Cypriotisch) uitzendbureau waar de premielasten lager waren. Die constructies zijn meestal mislukt, omdat de uitdenkers ervan het toepasselijke EU- en volkenrecht niet helemaal doorgrondden. Of wél doorgrondden, maar dan hun cliënten niet volledig hebben voorgelicht, of de cliënten het risico desondanks hebben genomen. Met naar nu blijkt, dubbele premieheffing als gevolg.’

Ook op andere onderdelen stelt de rechtbank de Belastingdienst in het gelijk, waardoor het beroep van de Rijnvarende ongegrond is.

Lees ook: