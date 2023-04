De uitdrukking dat ‘het zwaard van Damocles’ je boven het hoofd hangt werd voor het eerst vastgelegd door de beroemde Romeinse politicus en schrijver Cicero (106-43 v.C.). Het is een verhaal uit de Griekse mythologie dat nog altijd actueel is.

Het verhaal gaat over koning Dionysius II die zijn vriend en hoveling Damocles op de troon liet zitten om te ervaren hoe het is om koning te zijn. Maar wat Damocles niet wist, was dat er boven zijn hoofd een zwaard hing dat alleen aan een paardenhaar hing. Dit symboliseert het idee van de constante dreiging van gevaar dat altijd boven ons hoofd hangt.

Bedreigingen

Het zwaard van Damocles is een metafoor geworden voor dreigend gevaar. We leven in een tijd waarin veel zwaarden boven onze hoofden hangen. Denk aan klimaatverandering en economische instabiliteit. We hebben geen controle over deze dreigingen, maar we moeten er wel mee omgaan.

Kent u dat ‘Zwaard van Damocles-gevoel’? Weliswaar is er het bewustzijn dat u zich met uw bedrijf moet aanpassen aan een snel veranderende omgeving om relevant te blijven in de toekomst. Dit vereist investeringen in nieuwe technologieën en duurzame energie én het vermogen snel te reageren op veranderingen in de markt. Tegelijkertijd leeft ook het overweldigende gevoel van de ogenschijnlijke stortvloed aan eisen om duurzaam en veilig te blijven ondernemen.

Kansen

Het zwaard van Damocles herinnert ons eraan dat we ons bewust moeten zijn van de dreigingen die boven ons hoofd hangen, maar dat we ons niet moeten laten beheersen door angst. We moeten ons richten op de dingen die we wel kunnen beheersen én waarderen wat we hebben. Wat als een bedreiging wordt ervaren kan zomaar eens een kans zijn. Zo is bijvoorbeeld de op korte termijn verplichte duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven, vanwege de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, een kans voor de binnenvaart, gezien de concurrerende CO2-footprint.

Perspectief

Wat ook helpt is perspectief. De omvangrijke binnenvaartvloot is prima te revitaliseren. In het kader van circulariteit is het grootse deel van een binnenschip duurzaam en veilig inzetbaar. Met retrofit van de aandrijflijnen kunnen mooie stappen worden gezet. De maritieme maakindustrie is meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart. Kortom: verduurzaming van de binnenvaart is geen bedreiging maar een kans. Weg met dat zwaard van Damocles.

Lees ook: