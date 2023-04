Duitsland deinst terug voor Chinese investering Cosco in terminal Hamburg

kritieke infrastructuur

De investering van de Chinese terminalexploitant Cosco Shipping Port Limited in de Tollerort-terminal in Hamburg is op losse schroeven komen te staan. Begin dit jaar is de terminal van Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA) tot ‘kritieke infrastructuur’ verklaard. Daaraan gekoppeld zijn strenge bepalingen voor investeringen in dat soort locaties.