Opnieuw ontregelt corona scheepvaart China

Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen kiezen ervoor koers te zetten naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om maar aan coronavertragingen in andere havens te ontkomen. Maar ook Shanghai krijgt daardoor steeds meer te maken met opstoppingen. Daarbij zijn vaarschema’s met ongeveer een week vertraagd. Ook in Europese havens, die ook al overbelast zijn, werkt dit op termijn door.

1 / 1 Ter illustratie: Yangshan Deep Sea terminal in Shanghai. (Foto Wikimedia) Ter illustratie: Yangshan Deep Sea terminal in Shanghai. (Foto Wikimedia)

(ANP / JB)