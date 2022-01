LNG-veerboot Münsterland slaagt voor proefvaart Facebook

Twitter

Borkum 11 januari 2022, 16:33

De bij Niestern Sander in Delfzijl omgebouwde veerboot Münsterland is geslaagd voor haar proefvaart. Het schip van Duitse rederij AG Ems is 15 meter verlengd en vaart nu op LNG.

1 / 1 Münsterland tijdens haar proefvaart. (Foto AG Ems) Münsterland tijdens haar proefvaart. (Foto AG Ems)

(Jelmer Bastiaans)