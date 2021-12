Piraten ontvoeren zes bemanningsleden in Golf van Guinee Facebook

Zes bemanningsleden van het containerschip Tonsberg (5500 teu) zijn 13 december ontvoerd in de Golf van Guinee. Dat gebeurde bij Bioko Island in Equatoriaal Guinea, meldt Dryad Global. Snel ingrijpen van een Deense Seahawk marinehelikopter kon niet voorkomen dat de zes in een snelle rubberboot in de Niger-delta verdwenen.

1 / 1 De Tonsberg, varend onder de vorige naam, Rio Barrow. (Foto Vesselfinder) De Tonsberg, varend onder de vorige naam, Rio Barrow. (Foto Vesselfinder)

(Willem de Niet)