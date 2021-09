SCH-87 Neeltje naar Yerseke Facebook

Leen Roeleveld van Rederij Wilero uit Scheveningen heeft zijn 9,95 meter lange, 130 pk sterke kotter SCH-87 Neeltje verkocht naar Yerseke.

1 / 1 De SCH-87 in haar element voor de kust van Scheveningen. (Foto Bram Pronk) De SCH-87 in haar element voor de kust van Scheveningen. (Foto Bram Pronk)

De SCH-87 behoorde met haar lengte en inhoud van 6 Bt tot het kleine vlootsegment van de vissersvloot van Scheveningen, dat uit 18 kleine schepen bestaat, die voornamelijk met staandwant op tong vissen en/of met de hengel op zeebaars.

In 2009 haalde Roeleveld het scheepje als BF-274 Artemas uit Schotland, waar het in 1987 werd gebouwd. De officiële thuishaven was Banff. Vanuit Scheveningen heeft Roeleveld er voor de Hollandse kust vooral de staandwant- en kabelvisserij mee beoefend. Daartoe was het scheepje volledig uitgerust, met onder andere een powerblock en een nettenrol op het achterschip.

De laatste tijd voer het scheepje nog sporadisch uit. De vangsten voor de Hollandse kust waren schraal en nog nauwelijks lonend. Nieuwe eigenaar is nu Visserijbedrijf Zoeteweij uit Yerseke. Het scheepje is in het nationale visserijregister door de nieuwe eigenaar inmiddels ingeschreven als YE-152 Meru.

(Bram Pronk)