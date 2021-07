Jolina redt motorjacht en hoeft geen bedankje Facebook

Rinus Wondergem voer met zijn zoon en een kennis door de geul van Baarland op de Westerschelde, toen zij met hun motorjacht aan de grond liepen. Het lukte om op eigen kracht los te komen, maar toen begonnen de problemen pas echt.

1 / 1 Langs de Jolina gaat de Woeper erg hard. (Foto Wim van Driel) Langs de Jolina gaat de Woeper erg hard. (Foto Wim van Driel)

De koeling had het begeven, zodat de motor te warm werd. Stuurloos wachtend op de reddingsbrigade of een berger, kwam een grote ‘reddende engel’ uit het niets voorbij. De reis van het polyester motorjacht Woeper, een Draco 2500 van 8,50 meter, was die vrijdagavond 23 juli begonnen vanuit de haven van Hoedenskerke. Het is een tocht die Wondergem vaker maakt. ‘Het is daar smal, maar we passen er met niet al te laagwater altijd tussendoor. Maar deze keer hadden we het verkeerd ingeschat. Het duurde wel 10 minuten voordat we los waren.’ Vervolgens bleek er iets mis met de koeling. Wondergem gooide het anker uit en legde via de marifoon contact met de KNRM in Hansweert. ‘Dit werd ook opgepikt door een bergingsbedrijf. Als die er als eerste bij is kost het veel geld.’

Reddende engel

Maar niet de reddingsdienst en ook niet de berger was als eerste aanwezig bij de Woeper. Het binnenvaartschip Jolina dook als uit het niets op. ‘Geen klein schip’, zegt Wondergem. De kapitein van het 135-meterschip, Wim van Driel, bood Wondergem aan om hem op weg te helpen. Wondergem is vol lof over deze ‘een zeer spontane actie’.

Dat is overigens niet het enige compliment dat Wondergem voor Van Driel en zijn bemanning over heeft. ‘Het is smal daar, hij moest veel manoeuvreren met dat grote schip. Behoorlijke stuurmanskunst dus.’

Vervolgens werd de bemanning van de Woeper uitgenodigd in de stuurhut. ‘We zijn hartelijk ontvangen en konden zo meevaren.’

De Jolina zette de drie recreatievaarders en het jacht na twee uur varen af bij de sluis van Hansweert. Wondergem wilde Van Driel graag bedanken, ‘maar hij nam niets van ons aan’. Dus wil Wondergem de schipper graag in het zonnetje zetten, nou bij deze.

Elkaar helpen

Waar het voor het kleine motorjacht een grote daad was, was het voor het grote schip een kleine moeite. Schipper Wim van Driel: ‘Het heeft een halfuurtje vertraging opgeleverd. Wat is dat nou op een mensenleven?’

Over de complimenten van Wondergem is van Driel nuchter. ‘Goed sturen? Ja, dat is onze baan.’

Van Driel hoefde inderdaad geen bedankje van Wondergem. Hoewel, de twee zijn toch tot een overeenkomst gekomen. ‘Wanneer wij daar in de buurt varen en we komen elkaar tegen. Dan zorgen zij ervoor dat wij een lekker visje aan boord krijgen als bedankje. Mooie oplossing toch?’

(Jelmer Bastiaans)