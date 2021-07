Schuttevaer Premium Eemslift Hendrika na Noors drama weer in de vaart Facebook

Het jachttransportschip Eemslift Hendrika is weer in de vaart. Het schip dat in april dit jaar in ernstige problemen kwam in de Noorse Zee is bij Damen Shiprepair in Harlingen hersteld. Ze mist nog wel een van haar twee mastkranen.