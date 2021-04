Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Goed jaar voor capesizers Facebook

De Griekse rederij Seanergy verwacht een verbetering van de markt voor capesizers. Die verwachting is mede gebaseerd op het feit dat er nauwelijks nieuwe capesizers worden besteld. Seanergy rekent dan ook op een heel goed jaar met pas aan het eind van dit jaar lagere vrachten. In het eerste kwartaal van 2021 stegen de inkomsten tot rond $ 16.000 per dag per schip.