Schuttevaer Premium Het duurt nog dagen voor file bij Suezkanaal opgelost is

Twitter

SUEZKANAAL 30 maart 2021, 16:30

Hoewel het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal weer op gang komt nu de Ever Given is vlotgetrokken, kan het nog dagen duren voordat de file bij het kanaal opgelost is. De Suezkanaalautoriteit schat dat er zeker drie dagen mee gemoeid zijn om de 437 wachtende schepen door het kanaal te loodsen.