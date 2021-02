Schuttevaer Premium Belgische vissers mogen weer in Engelse kustzone vissen Facebook

Twitter

ANTWERPEN 15 februari 2021, 20:00

De Belgische vissers mogen weer vissen in de 12-mijlszone voor de kust van Engeland. Dat heeft Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Landbouw en Zeevisserij zaterdag 30 januari bekendgemaakt in een tweet. ‘Vanuit VK witte rook op deze grijze dag. 17 van de 18 vissers kunnen opnieuw vissen in de 12-mijlszone. Nog 1 te gaan.’