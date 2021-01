KVNR: snel vaccinatie zeevarenden, dreigende aflossingsproblemen Facebook

Twitter

Email Rotterdam 11 januari 2021, 18:38

Als zeevarende in de scheepvaart niet tijdig wordt gevaccineerd, kunnen er nog grotere problemen ontstaan met het aflossen van mensen op zee. Daarvoor waarschuwt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR).

1 / 1 Annet Koster: 'We kijken met angst en beven naar de consequenties voor zeevarenden die nog niet gevaccineerd zijn. Foto: Wilhelmsen Annet Koster: 'We kijken met angst en beven naar de consequenties voor zeevarenden die nog niet gevaccineerd zijn. Foto: Wilhelmsen

In de eerste maanden van de virusuitbraak zat personeel dat op zee werkt soms maandenlang vast op zee, omdat vluchten waren geannuleerd en landen op slot gingen.

De vereniging vreest voor eventuele maatregelen van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en landen, zoals het verplicht stellen van een vaccinatiebewijs. Daardoor zou scheepvaartpersoneel niet meer kunnen reizen, als het thuisland bijvoorbeeld nog geen vaccin heeft.

Annet Koster

‘We kijken met angst en beven naar de consequenties voor zeevarenden die nog niet gevaccineerd zijn’, zegt KVNR-directeur Annet Koster. De vereniging wil dat zeevarenden gevaccineerd worden zodat makkelijker gereisd kan worden.

Ook zou dit helpen om ziekte op zee te voorkomen. Bij de Nederlandse zeescheepvaart zijn op dit moment geen problemen met mensen die vastzitten, weet Koster.

Volgens haar is aflossen in coronatijd een doorlopend probleem, maar hebben Nederlandse reders geleerd van problemen die zich eerder voordeden. Zo hebben ze bijvoorbeeld andere havens gevonden en extra tijd ingebouwd om af te lossen, voor het geval een vlucht uitvalt.

Nederland kent ongeveer 5000 zeevarenden, aldus de KVNR. Bij Nederlandse schepen werken in totaal ongeveer 30.000 zeevarenden, waaronder ook internationaal personeel. Daarvan zit nu minder dan de helft op zee, de rest zit thuis tot de aflossing. Er varen ongeveer 2000 schepen onder Nederlands beheer, waarvan de helft onder de Nederlandse vlag. Wereldwijd werken er 1,2 miljoen mensen op meer dan 50.000 zeeschepen.

De branchevereniging gaat volgende week in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We gaan niet roepen dat we bovenaan de vaccinatielijst willen, omdat de volksgezondheid terecht centraal staat, maar we willen wel voorkomen dat de zeevarende tussen wal en schip valt.

De KVNR spreekt ook met luchtvaartmaatschappij KLM over “welke diensten KLM op Schiphol kan bieden als het gaat om vaccinaties’. De twee partijen werkten eerder samen bij luchtbruggen, zodat personeel op zee toch naar huis kon komen.

Lees ook: KVNR kijkt terug op jaar vol ups en downs in zeevaart (Rene Quist/ANP)